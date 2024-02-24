ВС РФ в 2023 году накопили до 10 тыс. БПЛА для отражения украинского контрнаступления

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что перед контрнаступлением Россия создала глубокоэшелонированную оборону, опирающуюся на развитую систему фортификационных сооружений, минно-взрывных заграждений и комплексную систему огневого поражения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские войска во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года накопили до 10 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом в статье специально для ТАСС сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Был создан достаточный для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени резерв боеприпасов. В том числе и БПЛА различных типов, общее количество которых, судя по известной из открытых источников интенсивности их применения, могло приближаться к 10 тыс.", - сообщил он.

Как отметил Сивков, перед контрнаступлением украинских сил Россия создала глубокоэшелонированную оборону, опирающуюся на развитую систему фортификационных сооружений, минно-взрывных заграждений и комплексную систему огневого поражения, при попытках прорвать которую противник должен был понести тяжелые потери.

"В этом отношении действия наших войск напоминают Курскую стратегическую оборонительную операцию Советской армии в летней кампании 1943 года. В результате события лета 1943-го на Курской дуге стратегически повторились в 2023-м на юго-востоке Украины", - добавил он.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.