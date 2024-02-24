МО РФ заявило об отражении трех атак на купянском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 55 человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении отбили три контратаки в районе Синьковки, ВСУ потеряли до 55 человек и 3 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.