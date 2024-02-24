В МО РФ сообщили, что ВС сбили в ДНР два самолета МиГ-29 ВСУ

По данным ведомства, их сбили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские военные сбили у Ясеневого и Селидово в ДНР два самолета МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в течение суток были перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1 223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.