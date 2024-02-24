МО РФ рассказало о потерях ВСУ на авдеевском направлении

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 425 военнослужащих

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли на авдеевском направлении до 425 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. <…> Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", - сказали там.

В МО уточнили, что в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.