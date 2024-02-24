В МО РФ заявили, что ВС отбили контратаку у Богдановки в ДНР

По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 395 человек и 16 единиц техники

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отбили контратаку у Богдановки в Донецкой Народной Республике (ДНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 395 человек и 16 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.