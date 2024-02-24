В МО РФ сообщили об отражении контратаки на южнодонецком направлении

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины потеряли до 125 военных

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на южнодонецком направлении отбили контратаку у Шевченко Запорожской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 военных и 7 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что потери противника составили до 125 военнослужащих, 6 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.