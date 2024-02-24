МО РФ заявило о комплексных ударах по подразделениям ВСУ в Запорожской области

В министерстве сообщили, что вооруженные силы России также уничтожили полевой склад боеприпасов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли комплексные удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино и Вербовом Запорожской области, а также уничтожили полевой склад боеприпасов, противник за сутки на данном направлении потерял до 35 военных, 11 единиц техники.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 8 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.