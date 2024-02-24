Эксперт: потери ВСУ во время контрнаступления были огромными и плохо восполнялись

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что потери личного состава ВСУ составили 166 тыс. человек, что на 25% больше его исходной численности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Потери в войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время прошлогоднего контрнаступления превышали их исходную численность и плохо восполнялись из резервов. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в своей статье специально для ТАСС.

"Потери ВСУ за все время наступления оказались огромными, существенно превосходящими исходный состав ударной группировки, которая в ходе боевых действий пополнялась из тыловых резервов плохо подготовленным личным составом и далеко не лучшей боевой техникой", - сказал он.

По его словам, потери личного состава ВСУ составили 166 тыс. человек, что на 25% больше его исходной численности, 789 танков и 2,4 тыс. других бронированных машин, что более чем в 1,5 раза больше их исходного состава, 132 самолета, что на 15% больше того, что имелось у ВСУ к началу наступления. "В свою очередь российской армией в стратегической и оперативной глубине противника ударами ОТРК (оперативно-тактических ракетных комплексов - прим. ТАСС), оперативно-тактической, дальней и стратегической авиации, ракетными ударами Черноморского флота были поражены, разрушены полностью или выведены из строя на длительные промежутки времени 1 987 объектов, таких как склады с боеприпасами, станции погрузки и разгрузки техники, предприятия по производству и ремонту вооружения, мосты и пути подвоза резервов, что существенно снизило оперативную маневренность группировок ВСУ и их боеспособность. В этих районах было уничтожено, по данным разных видов разведки, около 4,5 тыс. человек личного состава ВСУ, иностранных наемников и западных инструкторов", - рассказал Сивков.

Специалист также напомнил, как провалилось наступление ВСУ на херсонском направлении. "Противник смог только закрепиться на небольшом плацдарме в районе поселка Крынки. В целом на данном направлении к средине декабря ВСУ понесли большие потери - более 13,5 тыс. человек, что составило 79% от исходного состава 30-го корпуса морской пехоты, который в итоге полностью утратил боеспособность и был отведен на переформирование, будучи замененным другими соединениями. С этого времени, то есть со средины декабря, всем, даже западным политикам, стало понятно, что широко разрекламированное стратегическое наступление ВСУ провалилось - операция "Цитадель-2.0" потерпела полный крах", - добавил он.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.