МО РФ рассказало, что рядовой Сеитхалилов вывез с поля боя около 100 раненых за 10 дней

В военном ведомстве отметили, что действия военного также позволили своевременно доставить несколько тонн боеприпасов, что позволило не допустить прорыва обороны и сохранить жизни военнослужащих

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский военный Илимдар Сеитхалилов смог эвакуировать с поля боя около 100 раненых солдат за 10 дней. Об этом сообщили в Минобороны России.

Водитель эвакуационной группы Сеитхалилов выполнял задачу по обеспечению эвакуации раненых, ротации штурмовых групп, подвозу боеприпасов в район обороны российских войск, отражающих наступление противника. "Действуя мужественно и решительно, в течение 10 дней ежедневно, без сна и отдыха, подвозил боеприпасы, эвакуировал раненых. Благодаря высокопрофессиональным навыкам вождения и великолепному знанию местности неоднократно скрывался от ударов беспилотников противника. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Илимдара Сеитхалилова удалось эвакуировать около 100 военнослужащих в медицинские отряды", - отметили в ведомстве.

Также действия рядового позволили своевременно доставить несколько тонн боеприпасов, что позволило не допустить прорыва обороны и сохранить жизни военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны рассказали о подвиге старшего наводчика артиллерийского дивизиона рядового Игоря Сливенко. "При выполнении задачи по уничтожению десанта противника артиллерийский расчет, наводчиком которого является рядовой Игорь Сливенко, попал под обстрел противника. Несмотря на близкие разрывы крупнокалиберных снарядов и угрозу удара FPV-дрона, рядовой Сливенко быстро и точно наводил орудие по координатам, передаваемым подразделениями разведки. Благодаря выдержке и мужеству Игоря Сливенко подразделения украинских боевиков не смогли провести десантную операцию", - добавили в МО РФ.

В ходе боя расчет рядового Сливенко нанес артиллерийский удар по зонам высадки противника, уничтожив полевой склад материальных средств, что значительно ослабило обороняющиеся подразделения Вооруженных сил Украины. "Профессиональные и грамотные действия старшего наводчика рядового Игоря Сливенко позволили сорвать планы противника по переброске подкреплений и дальнейшему прорыву обороны российских войск", - заключили в Минобороны.