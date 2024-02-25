Бойцам из зоны СВО провели телемост с уссурийскими школьниками

Дети поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества и узнали об особенностях службы

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" пообщались со школьниками из Уссурийска. Встреча прошла в режиме видеоконференции из зоны ведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток", выполняющие боевые задачи на южно-донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, пообщались с учащимися школы города Уссурийска", - говорится в сообщении.

Телемост начался с поздравлений, которые ученики младших классов подготовили для бойцов ко Дню защитника Отечества. В свою очередь военнослужащие поблагодарили детей и педагогов за внимание, после чего провели урок мужества и рассказали об особенностях службы в зоне СВО.

"Такие мероприятия нужно проводить. Встречи с военнослужащими, в том числе с теми, кто выполняет свой долг на специальной военной операции, являются примером для них. Это часть военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, ведь они - наше будущее", - сказал стрелок с позывным Программист на видео, опубликованном Минобороны.

Кроме того, такие встречи, по словам бойцов, поддерживают морально-боевой дух самих военнослужащих.