МО РФ заявило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ): две "Фурии", одну "Валькирию" и одну "Бабу-ягу", сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе две "Фурии", "Валькирия" и "Баба-яга", - сказал он.