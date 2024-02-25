25 февраля, 02:05
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ на купянском направлении

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ): две "Фурии", одну "Валькирию" и одну "Бабу-ягу", сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

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"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе две "Фурии", "Валькирия" и "Баба-яга", - сказал он. 

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