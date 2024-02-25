Саперы ВС РФ обучаются разминировать взрывные устройства ВСУ с завязанными глазами

По словам замначальника межрегионального учебного центра инженерных войск Дмитрия Язмира, такая подготовка личного состава позволяет также минировать в ночное время территорию, чтобы не допустить наступления противника

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, обучаются разминированию снарядов, мин и других взрывных устройств ВСУ с завязанными глазами. Об этом сообщил заместитель начальника межрегионального учебного центра инженерных войск подполковник Дмитрий Язмир.

"Срок обучения небольшой, и хотелось дать все побыстрей. И чтоб человек еще днем понял, что его будет ждать ночью. Приходилось завязывать ему глаза, чтобы он на ощупь понимал, как будет выглядеть мина, как будет выглядеть то взрывное устройство, которое ему придется в ночное время разминировать", - сказал Язмир на видеокадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам подполковника, такая подготовка личного состава позволяет также минировать в ночное время территорию, чтобы не допустить наступления противника. "Есть конкретная задача - сапер днем, ночью, в темноте, в тумане, <…> под непрерывным огнем устанавливает эти мины, и под утро или днем, когда противник наступает, для них остается неожиданностью, когда начинает подрываться техника, личный состав", - добавил Язмир.

Он также отметил, что в учебном центре идет подготовка военнослужащих по 18 специальностям. "Это и землеройные машины, и машины разграждения, экскаваторы, краны и так далее - очень много специальностей. Также сейчас решением начальника инженерных войск была поставлена задача организовать здесь, на базе нашего учебного центра, подготовку операторов БПЛА. На данный момент обучаем по двум специальностям: это "оператор-разведчик" и "оператор-камикадзе", - заключил подполковник.