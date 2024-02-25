МО РФ сообщило, что ВСУ на донецком направлении потеряли более 360 военных

В ведомстве отметили, что потери противника также составили танк, две бронемашины и четыре автомобиля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Потери украинских войск на донецком направлении за сутки составили более 360 военных, танк и 2 бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля", - сообщили там.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов ВСУ.