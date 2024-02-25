МО РФ сообщило о нанесении поражения трем бригадам ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что противник потерял, в частности, до 140 военных и боевую машину РСЗО "Град"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял до 140 военных и боевую машину РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО "Град". "Кроме того, поражены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и склад боеприпасов ВСУ", - отметили в военном ведомстве.