ВС РФ отразили в Запорожской области две атаки штурмовых групп бригады нацгвардии Украины

По информации МО России, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские войска отразили в Запорожской области две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.