Крейсер "Варяг" отработал стрельбу по воздушной цели в ходе учений "Милан-2024"

После отработки морской фазы международных учений экипаж гвардейского крейсера продолжит выполнение задач дальнего похода, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" отработал у побережья Индии стрельбу по воздушной цели в рамках международных учений "Милан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Индийском океане у побережья Индии продолжается морская часть многосторонних международных военно-морских учений "Милан-2024" с участием гвардейского ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота ВМФ России. Крейсер в составе группы кораблей отработал несколько элементов по плану морской фазы учения, выполнив в море стрельбу по воздушной цели, тренировки по связи, а также пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе", - сказали в ведомстве.

"Морская часть учений продолжается. После отработки морской фазы международных учений "Милан-2024" экипаж гвардейского крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода", - добавили в Минобороны.

Там напомнили, что учения, которые проходят с 19 по 27 февраля, организованы индийской стороной. В них принимает участие 51 страна. В ходе береговой фазы учений были проведены штабные тренировки на картах, налажены вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учений элементы. 24 февраля корабли - участники маневров вышли в море из индийского порта Вишакхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что экипажи кораблей продемонстрируют военно-морскую выучку и уровень подготовки.