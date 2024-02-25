Трубу, по которой бригада "Ветераны" проникла в тыл ВСУ в Авдеевке, закопали

Командир штурмовой группы с позывным Грей рассказал, что подготовительные работы перед проникновением в тыл противника шли около месяца

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Труба подземных коммуникаций, по которой российские военные из бригады "Ветераны" проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед началом штурма юга Авдеевки, по решению командования была закопана. Об этом сообщил командир штурмовой группы бригады "Ветераны" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск, которая была в авангарде операции, с позывным Грей.

"Здесь был вход в трубу, но уже после того, как мы ей воспользовались, было принято решение закрыть ее. И мы ее закопали", - сказал он, добавив, что перед проникновением в тыл противника шли подготовительные работы, которые длились около месяца.

По словам военного, операцию осложняла теснота трубы. "Тесно, нехватка кислорода, замкнутое пространство. А на бойце броня, боекомплект, оружие. Максимальная дистанция, которую мы проходили, была 3 километра 700 м - это была крайняя точка выхода. По времени было по-разному: в среднем от 6 до 12 часов уходило, чтобы ее пройти, зависело от загруженности", - вспомнил Грей.

Он уточнил, что в результате операции удалось ошеломить противника, который не ожидал появления российских военных на третьей линии обороны. "Никто не понял, откуда мы появились. Это был старт штурма юга Авдеевки. Часть противника сразу убегала, часть мы брали в плен", - пояснил командир штурмового отряда.

Группа "Ветераны" по подземным трубам миновала оборонительные ряды противника в Авдеевке, после чего захватила и несколько суток удерживала 19 строений населенного пункта. Захват позиций в тылу у ВСУ был осуществлен перед началом штурмовых действий ВС РФ против укреплений, расположенных на юге Авдеевки. Президент РФ Владимир Путин назвал операцию "особой страницей в истории боевых действий".