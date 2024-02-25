Сальдо заявил, что военные выкуривают оставшихся отдельных боевиков из подвалов в Крынках

Губернатор Херсонской области добавил, что противник на этом участке перестал быть организованной силой

ГЕНИЧЕСК, 25 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие выкуривают украинских боевиков, которые остались в населенном пункте Крынки на левом берегу Днепра.

Эвакуация военных ВСУ невозможна, так как противник на этом участке перестал быть организованной силой, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Присутствие противника как организованной вооруженной силы в населенном пункте ликвидировано. Продолжается выкуривание отдельных украинских боевиков из развалин и подвалов, по которым точно бьют наши операторы БПЛА и артиллеристы. Связь остатков вражеского гарнизона с оккупированным правым берегом практически пресечена. Невозможна ни эвакуация, ни подвоз снабжения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшую неделю российские военные добились коренного перелома ситуации в этом населенном пункте.