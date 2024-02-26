МО РФ: взвод младшего лейтенанта Глинкина сковал действия ВСУ и сорвал наступление

В военном ведомстве рассказали, что взвод выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Танковый взвод под командованием младшего лейтенанта Алексея Глинкина сковал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), заставив отступить на исходные позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Взвод выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности взвода.

"Находясь на передовом рубеже обороны, Алексей Глинкин руководил вверенным ему взводом. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам взвод сковал действия противника и нанес ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции. Смелые и самоотверженные действия младшего лейтенанта Алексея Глинкина, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт", - сказали в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Алексея Бабаева. Подразделению, в составе которого действовал Бабаев, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских боевиков. Во время марша в этот район Бабаев обнаружил в небе над колонной российской бронетехники украинский БПЛА.

"Мгновенно оценив обстановку, младший сержант Бабаев принял решение сменить маршрут и замаскировать технику. Выбрав оптимальный путь и воспользовавшись рельефом местности, Алексей Бабаев завел колонну в лесополосу, тем самым спрятав технику от операторов БПЛА", - рассказали в МО РФ.

Младший сержант покинул машину, выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за БПЛА. "При приближении его к позиции Алексей огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле", - добавили в военном ведомстве. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта позволили предотвратить атаку украинских военных на колонну российских военнослужащих и прибыть в район предназначения без потерь, заключили в Минобороны.