Академик РАН Евгений Федосов пояснил, что концепцию воздушного судна обсуждают

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году, сейчас ведется обмен мнениям с военными относительно его концепции. Об этом в колонке для ТАСС пишет научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

"В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего", - пишет он.

Затрагивая тему проектирования будущих самолетов Федосов предположил, что "идти дальше по логике усложнения - порочная практика". Он также указал на то, что боевые самолеты из поколения в поколение усложняются и, как следствие, становятся тяжелее. "А чем самолет крупнее и тяжелей, тем он дороже", - заключил академик.

ГосНИИАС - ведущий центр в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Основоположник методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности. Институт участвует в создании авиатехники на всех этапах: от разработки концепции создания летательных аппаратов до модернизации во время эксплуатации.

Полный текст будет опубликован в 10:30 мск.