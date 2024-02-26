Эксперт: в авиагруппировке шестого поколения будут пилотируемые и беспилотные самолеты

Академик РАН Евгений Федосов отметил, что беспилотники в составе таких групп cмогут применять для атаки целей в ближней зоне

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Боевая авиационная группировка шестого поколения будет включать в себя как пилотируемые самолеты, так и беспилотные аппараты в роли ведомых единиц. Такое мнение в колонке для ТАСС высказал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

"Есть мнение, что авиагруппировка должна быть смешанной и состоять из беспилотников и пилотируемой авиации. Такой смешанный парк, в принципе, может существовать. Потому что беспилотник по размерам и скоростям соответствует пилотируемым самолетам, он может работать в группе, выполнять работу ведомого", - пишет он.

По его мнению, беспилотники в составе таких групп cмогут применяться для атаки целей в ближней зоне. "Но чтобы разобраться в тактической обстановке после удара, все равно необходим человек, - уверен Федосов. - Причем работать он должен в дальней зоне, чтобы не подвергаться риску быть сбитым".

ГосНИИАС - ведущий центр в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Основоположник методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности. Институт участвует в создании авиатехники на всех этапах: от разработки концепции создания летательных аппаратов до модернизации во время эксплуатации.

Полный текст будет опубликован в 10:30 мск.