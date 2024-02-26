Эксперт заявил, что перспективные боевые самолеты останутся пилотируемыми

Академик РАН Евгений Федосов считает, что человека невозможно исключить из боевой операции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Перспективная боевая авиация не станет полностью беспилотной, нейросетевые технологии лишь автоматизируют некоторые процессы управления самолетом. Такое мнение в колонке для ТАСС высказал научный руководитель ГосНИИАС, академик РАН Евгений Федосов.

"Пилотируемая авиация останется навсегда, потому что человеческий мозг пока еще никто не превзошел. <...> Наш мозг имеет большие ресурсы, которые проявляют себя в критической ситуации - и чем сложнее боевая операция, тем важнее "интеллектуальность". Поэтому мы пытаемся не заменить живого летчика машиной, а создать все условия для выполнения сложных боевых задач. Я убежден, что человека невозможно исключить из боевой операции", - пишет он.

По мнению Федосова, нейросети могут совершать миллиарды операций в секунду. Однако, когда необходима интуиция, а также в безвыходных ситуациях, не смогут принять решение. "Самолеты становятся все более "интеллектуальными", но это обычная автоматизация процесса управления", - заключил академик.

ГосНИИАС - ведущий центр в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Основоположник методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности. Институт участвует в создании авиатехники на всех этапах: от разработки концепции создания летательных аппаратов до модернизации во время эксплуатации.

Полный текст будет опубликован в 10:30 мск.