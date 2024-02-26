МО РФ заявило о вскрытии выдвижения бронегруппы ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что в течение суток пресечены попытки противника усилить передовые позиции и провести ротации военнослужащих в районах Старомайорского, Ровнополя, Луговского и Загорного

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средства воздушной разведки группировки войск "Восток" вскрыли выдвижение бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, управляемыми снарядами "Краснополь" уничтожены два танка. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе ведения активных действий отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого. Средствами воздушной разведки вскрыто выдвижение бронегруппы противника в направлении Великой Новоселки. Высокоточными припасами "Краснополь" уничтожены два танка", - сказал Гордеев.

По его данным, в течение суток пресечены попытки противника усилить передовые позиции и провести ротации военнослужащих в районах Старомайорского, Ровнополя, Луговского и Загорного.