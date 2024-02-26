Группировка войск "Восток" поразила точки дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ

Противник потерял на южнодонецком направлении, в частности, два танка, три бронемашины, и боевую машину РСЗО "Град", сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" уничтожила на южнодонецком направлении 17 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления беспилотной авиации (БПЛА) и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Новодонецкого, Угледара, Старомайорского, Черивново и Гуляй Поля. Уничтожено 17 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов", - сказал Гордеев.

По его данным, общие потери ВСУ на этом направлении составили: два танка, три бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы, два дрона самолетного типа и семь единиц автотехники.