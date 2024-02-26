МО РФ: саперы группировки "Центр" ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 мин и закладок

В военном ведомстве отметили, что пока на улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск "Центр" после освобождения Авдеевки ежедневно уничтожают в городе до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Инженерные разведывательные дозоры продолжают обследование и очистку местности на основных дорогах, а также в жилых домах и административных зданиях Авдеевки для повышения безопасности мирных жителей освобожденного населенного пункта и беспрепятственного продвижения российских войск", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства.

В министерстве сказали, что по просьбе местных жителей саперы группировки войск "Центр" исследовали Свято-Михайловский храм в Авдеевке. Вместе с военнослужащими на этом выходе присутствовал и военный священнослужитель группировки войск "Центр" иерей Роман Чебоненко, ведущий работу с верующими военнослужащими и местным населением.