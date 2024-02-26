МО РФ заявило об уничтожении опорника ВСУ на артемовском направлении

В военном ведомстве отметили, что после выполнения поставленной задачи бронегруппа костромских десантников оперативно совершила отход в безопасный район

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бронегруппа костромских десантников уничтожила взводный опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Они доставили штурмовые группы парашютно-десантного полка в заданную точку. Десантники атаковали оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ.

"После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - отметили в военном ведомстве.