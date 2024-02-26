МО РФ заявило, что РСЗО "Град" поразили позиции ВСУ на запорожском направлении

В военном ведомстве отметили, что после нанесения удара расчеты реактивных систем залпового огня на максимальной скорости покидают огневую позицию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" для поддержки штурмовых групп накрыли массированным огнем позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения Южного военного округа оказывают огневую поддержку штурмовым группам российских войск в ходе наступательных действий на запорожском направлении. Для точного наведения боевых машин РСЗО БМ-21 "Град" данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что "в этот раз разведка корректировала огонь реактивной батареи по позициям вооруженных сил Украины в районе Работино Запорожской области. Координаты были переданы командованию, которое приняло решение накрыть массированным огнем украинские позиции перед штурмовыми действиями мотострелковых подразделений".

"Отработали по пехоте в районе Работино. Наши подразделения сейчас наступают, мы помогаем своей пехоте. Сначала идет наша артиллерийская подготовка, а потом идет пехота и зачищает позиции", - рассказал на видео командир боевой машины Иван.

В ведомстве пояснили, что после нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжание боевых машин расчеты производят уже в тыловых районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов.

В Минобороны уточнили, что огонь орудия артиллерийского полка ведут по целям с использованием тактики огневой карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.