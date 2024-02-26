Расчеты РСЗО "Град" уничтожили арсеналы ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» огнем установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили склады с боеприпасами и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы развернули и навели установки РСЗО "Град" по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ. В ходе ударов уничтожены склады с боеприпасами и живая сила противника", - говорится в комментариях ведомства к видео действий расчетов РСЗО "Град".

В министерстве отметили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса круглосуточно выполняют на авдеевском направлении огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, выбитого из Авдеевки.

В ведомстве добавили, что слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО "Град" позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленным местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые отряды, накрывая огнем позиции украинских националистов.