Расчет ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожил боевые беспилотники ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил украинские боевые и разведывательные беспилотники (БПЛА) на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ЗРК "Бук-М3" продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника: беспилотников, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения. В ходе боевого дежурства расчет группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА и произвел пуски ракет на уничтожение", - говорится в сообщении ведомства.

По словам начальника расчета с позывным Восемнадцатый, комплексы справляются со всеми видами целей. "Приоритетными целями являются высокоскоростные, такие как HIMARS и ATACMS, все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется. Машина 2023 года, машина новая, показывает себя прекрасно, надежная", - сказал он.

В Минобороны уточнили, что, как правило, на одну цель приходится одна ракета "Бука", исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты - такие, как "Точка-У". "Ракетные дивизионы группировки войск "Запад" надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры. Военнослужащие противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения", - добавили в военном ведомстве.

За большое количество сбитых с начала спецоперации беспилотников противника «Бук-М3» прозвали истребителем дронов. Но он также эффективно поражает и «Точки-У», и ракеты РСЗО HIMARS, и другие снаряды систем залпового огня. У машин комплекса современная электроника и мощная радиолокационная станция. Группировка «Бука» способна сопровождать, то есть обнаруживать и поражать, шесть целей практически разом. При такой серьезной нагрузке комплекс способен быстро сменить место дислокации. Мощный двигатель и шасси делают свое дело. «Буки» отличаются и высокой проходимостью. Они развивают скорость около 60 км в час, где бы ни находились. По своим техническим характеристикам ЗРК «Бук-М3» не имеет аналогов в мире среди комплексов своего класса.