Военный ВСУ рассказал, как неделю ждал момента, чтобы сдаться в плен в Авдеевке

Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины младший сержант Дмитрий Дядчук также сообщил о больших потерях украинских сил в городе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Дмитрий Дядчук рассказал, как неделю ждал момента, чтобы сдаться в плен в Авдеевке.

Дядчук в Авдеевке был прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Он со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками. Дядчук рассказал, что не знал о том, что едет в Авдеевку. В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад, а при отступлении попал под огонь своих же подразделений.

"Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добежал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено", - рассказал Дядчук. Видеокадры с ним распространило Минобороны России.

Военный пробыл в разрушенном здании более семи дней, пока его не обнаружили российские военнослужащие. "Сидел так 7,5 дня, очень замерз. Хотел сдаться сразу же, боялся, потому что по мне уже стреляли свои. А я хотел выжить. И вот ждал я, сидел, молился. И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском. И зашли они в дом, я крикнул: "Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить". И меня взяли в плен", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Дядчук отметил, что к нему отнеслись гуманно. "Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали, - уточнил он. - Ко мне подошел медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо".

Также военнослужащий ВСУ рассказал о больших потерях украинских сил в Авдеевке. "Потери с нашей стороны очень велики. Когда я вышел из дома, там было очень много трупов в нашей форме", - пояснил Дядчук. По его словам, отступление украинских военнослужащих было хаотичным и несвоевременным. Команду им дали поздно, и много личного состава ВСУ было потеряно во время штурма.

Освобождение Авдеевки

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.

Российским штурмовым подразделениям при освобождении Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Пленные распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах СВО. Всем пленным в случае необходимости оказывается медицинская помощь. Организовано трехразовое горячее питание, отметили в Минобороны.