В зону СВО отправили первые партии FPV-дронов "Упырь" с тепловизорами

Представитель предприятия-производителя заявил, что постоянно совершенствует быструю смену частот, которая позволяет обойти купольную защиту РЭБ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первые партии FPV-дронов "Упырь" с тепловизороми отправлены в зону специальной военной операции (СВО). Ведется работа над добавлением в них машинного зрения, сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя.

"Из технических новинок на передовую отправлены первые партии "Упыря" с тепловизорами. Постоянно совершенствуем быструю смену частот, которая позволяет обойти купольную защиту РЭБ - это первостепенная задача. В перспективе, и уже не такой далекой, - машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели", - сказал собеседник агентства.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. Беспилотник применяется на всех направлениях специальной военной операции.