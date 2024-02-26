В РФ военнослужащие смогут заниматься оплачиваемой деятельностью в большом спорте

Речь идет в том числе о сотрудниках органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает военнослужащим и лицам, проходящим специальную службу, заниматься оплачиваемой деятельностью в сфере спорта высших достижений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет в том числе о сотрудниках органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.

По ранее действовавшим нормам, такие лица были не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, если речь не шла о педагогической, научной или иной творческой, которая не препятствовала исполнению обязанностей. Теперь же такие граждане смогут совмещать службу с участием в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды России.

При этом такое их участие в спортивных мероприятиях не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как указывалось в сопроводительных материалах к закону, применение данных норм позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам высокого класса, состоящим на государственной службе, денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения своего спортивного мастерства.