Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа.

В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

В состав Московского - Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

В новые округа вошли регионы, которые ранее относились к Западному военному округу и к Северному флоту.

Южный военный округ

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа.

"Установить следующее военно-административное деление РФ: <…> Южный военный округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", - говорится в указе.

В феврале 2023 года на сайте Минобороны РФ была опубликована обновленная карта военных округов, согласно которой новые регионы России вошли в зону ответственности ЮВО.

Создание новых военных округов

Впервые о планах военного ведомства создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь Путин заявил в декабре 2023 года, что Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.