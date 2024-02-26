Северный флот лишили статуса межвидового стратегического объединения

Регионы Северо-Западного федерального округа этим же указом включены в Ленинградский военный округ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин лишил Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, пункты, которые наделяли Северный флот соответствующим статусом, признаны утратившими силу. Регионы Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к СФ, - Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ - этим же указом включены в Ленинградский военный округ.