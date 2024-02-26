Челябинский депутат Колесникова отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

В заксобрании региона отметили, что по законодательству препятствий для этого нет

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Челябинской области от фракции партии "Единая Россия" Лена Колесникова отправилась добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украину вслед за мужем, депутатом Госдумы, заместителем командира бригады БПЛА ГРОМ "Каскад" Олегом Колесниковым.

"Да, препятствий по законодательству нет", - подтвердили ТАСС в заксобрании.

Ранее в СМИ сообщали, что Колесникова подписала контракт с Минобороны и будет участвовать в СВО как доброволец.

По данным сайта Заксобрания, Колесникова - депутат V-VII созывов. Входит в состав комитета законодательного собрания по бюджету и налогам, комитета законодательного собрания по социальной политике. Родилась в 1969 году в Уральске, в 1991 году окончила Челябинский государственный технический университет по специальности "инженер-электрик", в 2003 году - Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова (Москва) по специальности "финансы и кредит".

Муж Колесниковой ранее на своей странице во "ВКонтакте" сообщал, что в качестве добровольца находится в зоне СВО.