Российские бойцы обманули дрон ВСУ и вытащили раненого сослуживца из-под обстрела

По словам старшего лейтенанта Василия Башкова, российские бойцы укрылись от коптера ВСУ в воронке глубиной 1,5 м

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские военные вытащили раненого сослуживца из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), обманув украинский разведывательный коптер.

Минобороны РФ опубликовало видео с гвардии старшим лейтенантом Василием Башковым, командиром взвода мотострелкового полка, награжденным медалью Суворова за эвакуацию раненого под вражеским обстрелом. Он рассказал, как вместе со своими бойцами вытаскивал раненого. По словам военного, противник не жалел боеприпасов и отрабатывал по ним, сверху огонь корректировал коптер ВСУ. Российские бойцы укрылись в воронке глубиной 1,5 м. Противник корректировал огонь, и каждый выстрел попадал все ближе, третий разорвался прямо рядом с бойцами.

"Он ударил за спиной. <...> Нас даже немножко волной откинуло. Но при этом никто не разбежался, остались рядом с этим раненым. Вот это у меня, конечно, всплеск эмоций. Гордость за своих бойцов в пять раз возросла", - отметил Башков. "Коптер думал, что мы погибли, и улетел. Мы, пользуясь случаем, рации все поотключали, как будто мы погибли, чтобы никакого сигнала не было, быстренько подхватились и начали дальше передвигаться по указанному маршруту", - добавил он.

Военнослужащий уточнил, что в итоге бойца спасли. "И через определенное количество времени это место просто в щепки разнесло", - сказал Башков.