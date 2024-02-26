Воссоздание военных округов и пожизненный срок актеру Канахину. Главные события 26 февраля

Воссоздание Московского и Ленинградского военных округов

Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Также он включил Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в состав Южного военного округа. Путин подписал еще один указ о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. В соответствии с этим документом Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области и Ненецкий автономный округ включили в Ленинградский военный округ.

Заочный приговор к пожизненному сроку актеру Канахину

Суд приговорил бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), известного по роли в сериале "Глухарь", к пожизненному лишению свободы за госизмену. Его обвиняют в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией).

Освобождение села Ласточкино

В Минобороны России заявили об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Ласточкино на авдеевском направлении. В свою очередь, в ВСУ сообщили об отходе от этого села, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка - Тоненькое – Бердычи.

Выход Дании из расследования дела "Северных потоков"

Полиция Дании прекратила расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Такое решение приняли из-за отсутствия причин для его продолжения. По данным правоохранительных органов Дании, в ситуации вокруг трубопроводов "имела место преднамеренная диверсия". В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ситуация близка к абсурдной", а также что Россия продолжит наблюдать за расследованием.

Замечания ФАС к ценообразованию "Яндекс Такси"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов сообщил о замечаниях к "Яндекс Такси". Жалобы связаны с высокими ценами на поездки, блокировками водителей и пассажиров. Служба направила компании письмо, в котором потребовала снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня. Также ФАС попросила уточнить в документах "Яндекса" возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности.