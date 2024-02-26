В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

В ведомстве заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 февраля около 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.