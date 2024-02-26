В России воссозданы Московский и Ленинградский военные округа и увеличен Южный

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов и включении Донбасса и Новороссии в состав Южного военного округа.

Тем же указом с 1 марта упраздняется Западный военный округ, а Северный флот лишается статуса "межвидового стратегического территориального объединения", который фактически приравнивал его к военным округам.

ТАСС собрал основное, что известно об изменениях.

Новые старые округа

Московский и Ленинградский военные округа были упразднены в 2010 году, когда на их основе создали Западный. В 2014 году из его состава выделили Северный флот, преобразованный к объединенное стратегическое командование, чьи войска дислоцировались в Архангельской и Мурманской областях, Коми и Ненецком автономном округе.

В состав воссозданных Московского и Ленинградского военных округов включены регионы, которые входили в них на момент упразднения.

Органы управления Московского военного округа будут размещаться в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве. Их планируется перевести туда в марте.

Причины реорганизации

О необходимости воссоздания Московского и Ленинградского военных округов заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента. Тогда министр объяснял это необходимостью дать ответ "стремлению НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции".

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ и концентрировать там "определенные воинские подразделения" из-за вступления Финляндии в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Первая официально стала членом блока в апреле 2023 года, вторая сможет присоединиться к нему после одобрения ее заявки парламентом Венгрии - последней страны, которая еще не сделала этого.

Расширение Южного военного округа