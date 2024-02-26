В Ростехе заявили, что уничтожение первого танка Abrams развеяло миф об его неуязвимости

В госкорпорации отметили, что "чуда не случилось"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уничтожение под Авдеевкой первого в ходе спецоперации американского танка Abrams развеяло миф об его неуязвимости, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Наглядно развеян очередной миф, чуда не случилось", - прокомментировали в Ростехе первое подтвержденное уничтожение американского танка Abrams в ходе СВО.

Ранее в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. По словам Сальдо, динамическая защита, которой был усилен танк, не помогла: дрон-разведчик российских военных зафиксировал первый боевой выезд машины на указанном участке фронта, после чего силы РФ его уничтожили.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. В середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл рассказал украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте замечена не была. В начале января этого года журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте в связи с их уязвимостью.