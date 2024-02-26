Мантуров: облик российского вооружения и военной техники за два года совершенно поменялся

Вице-премьер - министр промышленности и торговли отметил, что речь идет о системах радиоэлектронной борьбы и дополнительных системах защит

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облик военной техники и вооружения РФ сильно поменялся за два года с начала спецоперации благодаря модернизации. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Если мы вспомним облик вооружения, военной техники там мая 2022 года и даже мая 2023 года и февраля 2024 года, техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения. Да посмотрите на танк, вы просто не узнаете, что это за боевая единица от того танка, который изначально там даже проходил первые модернизации, и то, что выходит сегодня из цехов предприятий. Это совершенно другое", - сказал он.

Мантуров уточнил, что речь идет о системах радиоэлектронной борьбы и дополнительных системах защит.