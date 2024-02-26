МО РФ: авиация коалиции США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в республике Вадим Кулить отметил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. Всего за сутки совершено восемь нарушений", - сказал он.

По его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.