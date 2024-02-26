Эксперт назвал ожидаемым уничтожение Abrams на СВО

Полковник в отставке Сергей Суворов отметил, что это ждет и остальные западные танки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации было ожидаемым, такая же участь уготовлена и остальной поставленной Киеву западной технике. Таким мнением поделился с ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов.

Ранее 26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. По словам Сальдо, динамическая защита, которой был усилен танк, не помогла: дрон-разведчик российских военных зафиксировал первый боевой выезд машины на указанном участке фронта, после чего силы РФ его уничтожили.

"Долго ждали, наконец-то дождались. Бойцы [наши] готовились, их инструктировали, у них у всех памятки - чем, как, куда стрелять. Бойцы подготовлены. Он (танк Abrams - прим. ТАСС) приехал, его ждали давно, с сентября месяца. Естественно, их всех там ожидает [такая участь] - "Леопардов" ожидала, "Челленджеры", "Абрамсы" то же самое", - отметил он.

Эксперт напомнил, что Abrams создавали в противовес российским танкам Т-64, Т-72, Т-80. "Когда создавали этих монстров на Западе, наши конструкторы тоже не сидели сложа руки: делали противотанковые комплексы, совершенствовали танковые пушки и боеприпасы к ним", - добавил эксперт.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. В середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл рассказал украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте замечена не была. В начале января этого года журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте в связи с их уязвимостью.