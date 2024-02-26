На Запорожье рассчитывают на появление новых воинских частей после включения в ЮВО

По словам Евгения Балицкого, также появится возможность пойти на контракт в Вооруженные силы Российской Федерации в своем регионе и новые рабочие места

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что решение президента России Владимира Путина о включении Новороссии в состав Южного военного округа (ЮВО) позволит создать новые воинские части в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы области.

"Запорожская область в числе новых регионов РФ указом президента России включена в состав Южного военного округа. Укрепление западных границ Российской Федерации за счет исторических регионов - это важнейшее решение о военно-административном делении страны. Новые регионы выходят на общероссийский уровень по ключевым направлениям: создание воинских частей на территории Запорожской области, возможность пойти на контракт в Вооруженные силы Российской Федерации в своем регионе, новые рабочие места", - подчеркнул глава Запорожской области.

Он добавил, что это даст возможность еще сильнее укрепить западные границы Российской Федерации.

"Расширение Южного военного округа и включение Запорожской области в его состав позволит более эффективно управлять войсками, создать еще более мощную и консолидированную систему обороны не только нашего региона, но и всех других, входящих в состав ЮВО", - отметил Балицкий.

Ранее Путин подписал указ о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ. До этого, в феврале 2023 года, на сайте Минобороны РФ была опубликована обновленная карта военных округов, согласно которой регионы Донбасса и Новороссии вошли в зону ответственности ЮВО.