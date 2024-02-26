Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент России отметил "добросовестную ратную службу и личное мужество" военнослужащих

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бойцы Сил специальных операций смело и решительно действуют на самых опасных участках СВО, они доказали готовность отстаивать интересы страны в любой точке мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций, которое опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", - сказал глава государства. "Особые слова благодарности воинам - участникам специальной военной операции. На самых опасных участках - на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках - вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что "подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира". По словам президента, бойцов и командиров ССО всегда отличала особая закалка. Так, они защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами, указал Путин.

Он отметил, что решение о создании Сил специальных операций "было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы", а военнослужащие за короткий срок "с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение" и стали мощной ударной силой российской армии.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, начатой министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.