МО РФ показало боевую работу гаубицы Д-30

Российские военнослужащие помешали ВСУ провести эвакуацию на авдеевском направлении

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 сорвали эвакуацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО. Ведя стрельбу с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения поразили боевую машину пехоты националистов", - сказали там.

Подразделение разведки с помощью БПЛА выявило попытку эвакуации личного состава ВСУ. После получения координат расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами, добавили в ведомстве.

"Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию", - уточнили в Минобороны.