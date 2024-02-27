Начальник расчета С-300 сообщил о поражении трех самолетов ВСУ на запорожском направлении

Военнослужащий уточнил, что речь идет о ракетоносителях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Расчеты комплексов противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Днепр" на запорожском направлении с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в связке с ЗРК "Бук-М2" сбили три самолета Воздушных сил ВС Украины. Об этом сообщил начальник расчета С-300.

"Работали здесь по самолетам, сбили мы три самолета, по баллистическим целям - это [снаряды] HIMARS. Показывает себя комплекс в работе с [ЗРК] "Бук" хорошо, цели были поражены. Все самолеты, которые сбили, - это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс "Бук" обнаруживал, ЗРК С-300 сбивал", - говорит начальник расчета С-300 на видео, распространенном Минобороны России.

В зоне специальной военной операции подразделения ПВО прикрывают войска, командные пункты, штабы от атак противника, который пытается нанести удар с воздуха, а также населенные пункты, где находятся мирные жители, уточнили в Минобороны. Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

"Мы обеспечиваем прикрытие наших подразделений, мирных городов, поселков, а также своих позиций, чтобы со стороны противника ничего не прилетело", - рассказывает заместитель командира зенитно-ракетного подразделения старший лейтенант Дмитрий Веселов.

ЗРК "Бук-М2" - это высокомобильный комплекс, предназначенный для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете.

Для поражения воздушных целей Вооруженных сил Украины российские подразделения также используют зенитно-ракетный комплекс С-300. В связке с другими средствами ПВО они создают защитный купол на всей территории Запорожской области, заключили в ведомстве.