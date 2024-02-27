МО РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ в опорнике на запорожском направлении

Удар был нанесен из РСЗО "Град", пояснили в ведомстве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе н. п. Вербовое Запорожской области. Эта информация оперативно передана на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО "Град" нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы-десантники наносят огневое поражение как днем, так и ночью, не оставляя противнику возможности на проведение ротации.