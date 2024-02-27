МО РФ сообщило о поражении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Цель уничтожили экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России, отметило ведомство

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были уничтожены. Полет прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

"Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. <...> выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет и дальнейший уход под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника", - рассказал летчик, его цитирует оборонное ведомство.