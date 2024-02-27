Шойгу поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Министр обороны РФ подчеркнул, что ССО выполняют самые сложные задачи по защите государства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, отметив мужество, героизм и безупречную выучку, которую они проявляют в ходе СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства, которые закладывались и крепли в сражениях за целостность и независимость нашей Родины", - говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что Силы специальных операций выполняют самые сложные задачи по защите государства. "Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций и впредь будут надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета", - отметил Шойгу, пожелав военным крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, начатой министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.